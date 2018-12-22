Разведка США обвинила РФ и Китай во вмешательстве в выборы

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Исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер

Россия, Китай и Иран вмешались в промежуточные выборы в США, которые прошли в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс. Однако он отметил, что влияние других стран не отразилось на результатах голосования.

Доклад ведомства будет представлен Министерству внутренней безопасности и генпрокурору. При их одобрении сделанных в документе выводов американская сторона введёт новые санкции в отношении «виновных стран».

«Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединённых Штатов, для продвижения собственных стратегических интересов», — говорится в докладе.

По словам Коутса, он уже направил все полученные данные президенту Дональду Трампу и министерствам, передаёт издание The Hill.

Ранее News.ru писал, что Министерство иностранных дел РФ отвергло все обвинения со стороны Белого дома по поводу якобы своего вмешательства во внутреннюю политику Македонии. Москва считает, что у заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Джона Салливана нет ни единого доказательства какого-либо влияния со стороны Кремля на внутриполитические процессы балканского государства.