https://static.news.ru/photo/84e98504-98e3-11e9-bea2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия пытается завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik, говорится в докладе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ).

Соответствующий отчёт за 2018 год представили глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг.

С целью воздействия Российское государство увеличивает своё медийное присутствие в Германии. Самые главные здесь — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik, — сказано в документе.

По данным контрразведки, спецслужбы РФ масштабно используют хакерские атаки для получения информации. Кроме того, госкомпании маскируются под независимые СМИ, чтобы скрыть свою принадлежность к Российскому государству, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг заявил, что не стоит недооценивать возможности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Он подчеркнул, что Германия должна быть готова к теракту в любое время.