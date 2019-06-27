Россия пытается завуалированно повлиять на немецкое общественное мнение через государственные СМИ RT Deutsch и Sputnik, говорится в докладе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ).
Соответствующий отчёт за 2018 год представили глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг.
С целью воздействия Российское государство увеличивает своё медийное присутствие в Германии. Самые главные здесь — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik, — сказано в документе.
По данным контрразведки, спецслужбы РФ масштабно используют хакерские атаки для получения информации. Кроме того, госкомпании маскируются под независимые СМИ, чтобы скрыть свою принадлежность к Российскому государству, передаёт
Как писал News.ru, руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг заявил, что не стоит недооценивать возможности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Он подчеркнул, что Германия должна быть готова к теракту в любое время.