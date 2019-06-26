Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет свою популярность за месяц до выборов в Верховную раду.
Об этом свидетельствуют данные трёх соцопросов, проведённых социологической группой
Согласно результатам исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на два процента — до 45%. Второе место в предвыборной гонке занимает «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука (12%). Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает четвёртое место, ненамного отставая от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (9%) — у обеих зафиксирован небольшой рост популярности.
Как писал News.ru, пять украинских партий могут пройти в Верховную раду на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, лидером остаётся организация главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого центром «Социс» и комитетом избирателей Украины. За партию «Слуга народа» пять дней назад готовы были проголосовать 47,6% опрошенных, которые собираются идти на выборы.