https://static.news.ru/photo/4bc435f4-9810-11e9-9a08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» теряет свою популярность за месяц до выборов в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные трёх соцопросов, проведённых социологической группой «Рейтинг» , центром «Социальный мониторинг» и «Центром Разумкова» .

Согласно результатам исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на два процента — до 45%. Второе место в предвыборной гонке занимает «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука (12%). Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает четвёртое место, ненамного отставая от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» (9%) — у обеих зафиксирован небольшой рост популярности.

Как писал News.ru, пять украинских партий могут пройти в Верховную раду на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, лидером остаётся организация главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого центром «Социс» и комитетом избирателей Украины. За партию «Слуга народа» пять дней назад готовы были проголосовать 47,6% опрошенных, которые собираются идти на выборы.