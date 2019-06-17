https://static.news.ru/photo/9f62b5a6-9107-11e9-ae97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва выработает соответствующие меры в ответ на усиление американской группировки войск в Польше. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования, — цитирует его РИА Новости .

Он добавил, что действия США в Восточной Европе способствуют эскалации напряжения в регионе. По его словам, Вашингтон навязывает Западу мифы о российской агрессии для оправдания своего присутствия на Европейском континенте.

Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей с Польшей по закупке «большого количества» новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Кроме того, глава Белого дома заявил, что рассматривает вариант увеличения воинского контингента в Польше на две тысячи человек, писал News.ru.