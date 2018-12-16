Разбившийся Су-27 оказался одним из новейших на Украине

https://news.ru/storage/news/cb55e4b34be8ff6c87a378231bf6c421/7544b565-c6df-472e-b61e-61d53fb1d91c_850.jpg Минобороны Украины

Вооружённые силы Украины сообщили, что Су-27, потерпевший крушение под Житомирской областью, был одним из самых современных военных самолётов страны.

«Су-27 был 1987 года выпуска и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении Воздушных Сил ВС Украины», — сообщили представители ВСУ в Facebook.

Представитель ВСУ также сообщили, что два года назад самолёт ремонтировали на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. Авианосцу ремонтировали двигатель 8 апреля 2016 года на заводе «Мотор». За тридцатилетнюю службу, Су-27 совершил 824 посадки и провёл в небе 479 часов.

Украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. Истребитель летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. В результате крушения погиб лётчик.

Ранее News.ru писал, что под Томском совершил жёсткую посадку вертолёт МИ-8. Три человека получили лёгкие травмы. Причиной аварии оказались сломанные шасси.