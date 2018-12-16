USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,246 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Разбившийся Су-27 оказался одним из новейших на Украине

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Вооружённые силы Украины сообщили, что Су-27, потерпевший крушение под Житомирской областью, был одним из самых современных военных самолётов страны.

«Су-27 был 1987 года выпуска и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении Воздушных Сил ВС Украины», — сообщили представители ВСУ в Facebook.

Представитель ВСУ также сообщили, что два года назад самолёт ремонтировали на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. Авианосцу ремонтировали двигатель 8 апреля 2016 года на заводе «Мотор». За тридцатилетнюю службу, Су-27 совершил 824 посадки и провёл в небе 479 часов.

Украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. Истребитель летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. В результате крушения погиб лётчик.

Ранее News.ru писал, что под Томском совершил жёсткую посадку вертолёт МИ-8. Три человека получили лёгкие травмы. Причиной аварии оказались сломанные шасси.


#украина #самолет #ЧП #истребитель #су-27
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 19:41, 15 декабря 2018
Подробности крушения Су-27 раскрыли на Украине
в мире 16:43, 15 декабря 2018
Украинский Су-27 разбился при посадке
общество 13:04, 15 декабря 2018
Самолёт сел в «Домодедово» из-за состояния пассажира
в мире 10:46, 15 декабря 2018
Самолёт IndiGo вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
общество 10:11, 14 декабря 2018
Самолёт «Уральских авиалиний» ударился хвостом при взлёте
Лента новостей
общество 17:39
РКН пригрозил штрафами Facebook и Twitter
политика 17:35
Нарышкин подтвердил слова Лаврова о провокации в Крыму
происшествия 17:33
Преступник много лет скрывался под именем художника
технологии 17:29
Инженеры нашли способ защитить собак от грохота салюта
общество 17:28
Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
общество 17:15
Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы МЮ
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
Другие новости
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top