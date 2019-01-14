Расследование дела Вышинского завершено на Украине

https://news.ru/storage/news/3a2a2aec19e4b2dd2f59df1b8165b2f8/93d13560-dcbf-4f7d-90bb-a532217ec2f8_850.jpg РИА Новости

Кирилл Вышинский

Украинская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который сейчас находится в Херсонском СИЗО.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что журналисту и его защите «сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве» и предоставлен доступ к имеющимся материалам.

Ранее News.ru писал, что Херсонский городской суд продлил арест сотрудника СМИ на месяц — до 27 января 2019 года. Его адвокат Андрей Доманский заявил, что намерен подать апелляцию на это решение. В Департаменте информации и печати МИД РФ действия украинской стороны сочли вопиющим нарушением международных обязательств страны в сфере свободы СМИ.