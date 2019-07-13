https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев рассказал, как бармены турецких отелей наживаются на российских туристах.

Мальцев отметил, что необходимо обращать внимание на то, из какой бутылки вам наливают алкоголь. Он также рекомендует бармена использовать именно те напитки, которые указаны в прайсе.

Если в баре продолжат разбавлять коктейли, то следует обратиться к менеджеру отеля и написать отзыв на сайте, — цитирует Мальцева URA.RU .

По словам эксперта, главная причина снижения качества обслуживания на турецких курортах связана с запретом на полёты в Египет, из-за чего резко возросло количество отдыхающих.

News.ru ранее писал, что турецкие отели повторно выставляют на шведский стол продукты с длительными сроками хранения. По словам главы Федерации отельеров Турции Османа Айыка, ассортимент в системе «всё включено» формируется именно на основе продуктов питания, используемых второй раз.