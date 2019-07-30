https://static.news.ru/photo/83138542-b2c7-11e9-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Сюмар Фото: vsiumar/facebook.com

Создание русскоязычного канала на Украине обойдётся бюджету примерно в $2 млрд. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Добавьте все эти миллиарды и разделите на 60. Это курс доллара к рублю. Какую сумму получите? Вывод: (из курса логики для первого класса) из бюджета Украины надо выделить сумму, соразмерную 2 млрд долларов или 50 млрд гривен, — написала она на своей странице в Facebook .

Она выложила скриншот, где указывается размер субсидий, которые якобы получают российские государственные медиакомпании. Эти цифры составляют четверть от оборонного бюджета Украины, отмечает RNS . Вместо этого Сюмар порекомендовала властям обратить внимание на защиту от «российской пропаганды».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно вещать для всех русскоговорящих людей мира. Он отметил, что таким образом страна сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.

Как писал News.ru, намерение украинских властей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала идею Киева настоящим безумием.