Создание русскоязычного канала на Украине обойдётся бюджету примерно в $2 млрд. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Добавьте все эти миллиарды и разделите на 60. Это курс доллара к рублю. Какую сумму получите? Вывод: (из курса логики для первого класса) из бюджета Украины надо выделить сумму, соразмерную 2 млрд долларов или 50 млрд гривен, — написала она на своей странице в
Она выложила скриншот, где указывается размер субсидий, которые якобы получают российские государственные медиакомпании. Эти цифры составляют четверть от оборонного бюджета Украины, отмечает
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно вещать для всех русскоговорящих людей мира. Он отметил, что таким образом страна сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.
Как писал News.ru, намерение украинских властей прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала идею Киева настоящим безумием.