Ранние браки могут запретить в Саудовской Аравии

https://news.ru/storage/news/187f2d5f27a9f10c92f89d4e58ba589b/996a67a7-fc6e-4eb6-839e-19476dfb7638_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нижнюю планку возраста для вступления в брак в Саудовской Аравии хотят установить на уровне 15 лет. При этом подростки до 18 лет смогут жениться по решению специализированных судов.

«Следует запретить заключение брачного соглашения с теми, кто не достиг 15 лет, будь то девушка или парень», — говорится в сообщении Консультативного совета Меджлис аш-Шура в Twitter.

Ранее News.ru рассказывал, в каких странах мира процветает практика торговли малолетними невестами. Так, в Йемене и Афганистане 20% невест не исполнилось и 12 лет. В секторе Газа периодически проходят массовые свадьбы, когда взрослые мужчины ведут под венец маленьких девочек.