https://static.news.ru/photo/ba4f2300-aed9-11e9-8e65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание. Его уже посетила жена.

Наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришёл в сознание и с ним смогла увидеться супруга, — цитирует агентство Белта посла.

Он уточнил, что дипломат находится хоть и в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи делают благоприятные прогнозы.

Как писал News.ru, на белорусского дипломата Александра Поганшева напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта стала бытовая ссора. Врачи уже прооперировали мужчину. Нападавший являлся психически неуравновешенным гражданином Турции.