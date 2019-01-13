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Раненый мэр Гданьска находится в критическом состоянии

Мэр Гданьска Павел Адамович twitter.com/@breakingnewsma

Мэр Гданьска Павел Адамович

в мире [ версия для печати ]

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, на которого было совершено покушение, находится в критическом состоянии. Градоначальник получил удар ножом в область сердца.

В клинике, куда доставили чиновника, заявили, что ситуация очень серьёзная, а вся дополнительная информация появится только утром, сообщает РИА Новости. По данным местной радиостанции Radio Gdansk, у Адамовича может быть задета аорта. Сейчас врачи проводят операцию.

Как писал News.ru, инцидент произошёл вечером 13 января на благотворительном мероприятии «Большой оркестр праздничной помощи», на котором местные власти планировали собрать денежные средства, чтобы оказать помощь медицинским учреждениям. Неизвестный мужчина набросился на мэра города с ножом. Нападавшего задержали, мотивы его поступка выясняются. Со слов очевидцев, злоумышленник со сцены заявил о том, что его зовут Стефан, и он был незаконно приговорён к тюремному сроку.


#мэр #покушение #польша
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