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Раненная россиянином в Норвегии женщина очнулась

Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Молодая женщина, которую как предполагается ранил гражданин России, пришла в сознание.

По словам членов её семьи, 25-летняя пострадавшая чувствует себя лучше, передаёт норвежская телерадиокомпания NRK.

Ранее News.ru писал, что окружной суд Осло арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России, который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице. При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве». По некоторым данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.


#нападение #НОРВЕГИЯ #россиянин #ранения #Осло
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