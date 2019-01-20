Раненная россиянином в Норвегии женщина очнулась

https://news.ru/storage/news/f69c91b7e505687cb704ed2924536b1c/eb657b30-7d52-4932-8a69-9d4be91f7777_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молодая женщина, которую как предполагается ранил гражданин России, пришла в сознание.

По словам членов её семьи, 25-летняя пострадавшая чувствует себя лучше, передаёт норвежская телерадиокомпания NRK.

Ранее News.ru писал, что окружной суд Осло арестовал на четыре недели 20-летнего гражданина России, который напал с ножом на посетительницу магазина в норвежской столице. При этом полиция безопасности подозревает молодого человека в «совершении теракта на религиозной почве». По некоторым данным, обвиняемый сам считает своё преступление террористическим актом.