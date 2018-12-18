МИД РФ: однажды США захотят разместить ракеты в Европе

https://news.ru/storage/news/5bcf4682c318cb9958655945bf7c68db/b9895cab-add3-4962-b550-7b6c69341447_850.jpg Efren Lopez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия не исключает вероятности, что Соединённые Штаты в обозримой перспективе захотят разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его мнению, уберечь от этого при нынешней политической ситуации в мире не смогут никакие «политические договорённости и даже юридически обязывающие соглашения».

«Даже если допустить, что сегодня указанных планов у Вашингтона и его союзников по альянсу нет, мы не можем исключать появления таких идей и планов завтра», — сказал Рябков в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что РФ принимает во внимание «глубокие изменения к худшему условий безопасности в Евроатлантике, устойчивый антироссийский настрой американского Конгресса и превалирующие русофобские проявления в НАТО».

В начале декабря, как сообщал News.ru, США в официальной ноте уведомили Россию, что приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) через два месяца. Американская сторона отметила, что меры будут приняты в случае, если Москва не вернется к его соблюдению.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. По некоторым данным, Америка также рассматривает вариант пересмотра договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.