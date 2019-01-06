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Ракетный крейсер «Варяг»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которых — ракетный крейсер «Варяг», зашёл в порт Манилы на Филиппинах в рамках дружественного визита. Российские моряки пробудут в гостях до 11 января, цель поездки — продемонстрировать Андреевский флаг соседям в Азии и укрепить развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

В составе отряда также находятся большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», сообщает ТАСС.

Российские моряки встретятся с представителями командования Филиппин и послом России. Моряки уже побывали в Шри-Ланке, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Индии и других азиатских странах.

Ранее News.ru писал, что экипажи нескольких десятков кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота РФ встретили Новый год в дальней морской и океанской зоне. Несмотря на это, моряки отведали традиционный салат оливье и получили подарки от Деда Мороза.