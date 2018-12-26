USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,824.56 $
МОСКВА-10°C02:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Ракетная атака Израиля по Сирии длилась полтора часа

Ammar Safarjalani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.

В свою очередь национальное информагентство Сирии SANA сообщает о троих пострадавших военных и повреждённом складе боеприпасов. По данным военного источника, сирийская ПВО отразила атаку и сбила по меньшей мере восемь ракет, выпущенных с самолётов ВВС Израиля, которые зашли через воздушное пространство Ливана.

Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.


#сирия #израиль #ракетныйудар
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

Лента новостей
экономика 02:05
Клиенты рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом
в мире 01:53
Украинский депутат пообещал станцевать на руинах Кремля
в мире 01:33
Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе
происшествия 01:14
Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
в мире 01:09
Отдыхающие в Таиланде туристы из РФ заблудились в джунглях
Другие новости
в мире 01:53
Украинский депутат пообещал станцевать на руинах Кремля
в мире 01:33
Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе
в мире 01:09
Отдыхающие в Таиланде туристы из РФ заблудились в джунглях
в мире 00:38
Украинский депутат увидел «руку Киева» в санкционном списке РФ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top