Ракетная атака Израиля по Сирии длилась полтора часа

https://news.ru/storage/news/c30b16a48b94e5159d9ee4e766fe701c/cd28b418-6d30-411d-ba1c-b420803efbd3_850.jpg Ammar Safarjalani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.

В свою очередь национальное информагентство Сирии SANA сообщает о троих пострадавших военных и повреждённом складе боеприпасов. По данным военного источника, сирийская ПВО отразила атаку и сбила по меньшей мере восемь ракет, выпущенных с самолётов ВВС Израиля, которые зашли через воздушное пространство Ливана.

Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.