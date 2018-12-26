Ракетная атака Израиля по Сирии длилась полтора часа

Воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.
В свою очередь национальное информагентство Сирии SANA сообщает о троих пострадавших военных и повреждённом складе боеприпасов. По данным военного источника, сирийская ПВО отразила атаку и сбила по меньшей мере восемь ракет, выпущенных с самолётов ВВС Израиля, которые зашли через воздушное пространство Ливана.
Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.