https://static.news.ru/photo/583da136-a589-11e9-a1df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/pg/SecurSerUkraine

Члены нацорганизаций собрались у здания СБУ в Киеве. Они требуют арестовать главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Молодые люди растянули длинный плакат, на котором говорится, что Служба безопасности Украины бездействует. «112 Украина» вечером 13 июля будет транслировать фильм американского режиссёра Оливера Стоуна о событиях в стране. Радикалы считают, что Медведчук имеет прямое отношение к каналу, поэтому требуют отстранить его, а также просят отменить показ ленты. Кроме того, они обвиняют его в госизмене.

Изначально мероприятие планировалось провести 13 июля у здания телеканала «112 Украина», однако место митинга перенесли по соображениям безопасности, передаёт ТАСС .

В ночь на 13 июля к зданию редакции в Киеве подъехали двое неизвестных и открыли огонь. В результате обстрела никто не пострадал. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт и ведёт розыск злоумышленников. Недалеко от территории телеканала стражи порядка нашли отстрелянный тубус гранатомёта.

Как ранее писал News.ru, Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией проводит следственные действия по данному делу. Организованы поисковые мероприятия.