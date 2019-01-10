Радикалы и умеренная оппозиция в Сирии достигли перемирия

Террористическая коалиция, действующая в сирийском Идлибе, достигла договоренности о перемирии с бойцами умеренной оппозиции.
Радикалов возглавляют боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), умеренные силы, представленные «Национальным фронтом освобождения», поддерживает Турция.
Стороны договорились засыпать окопы, разобрать баррикады, а также обменяться пленными, отмечает агентство Anadolu.
Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону к 15 октября. Но пока полностью очистить территорию от боевиков не удалось.
Ранее News.ru писал о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили город Атариб в сирийской провинции Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.