Радикалы и умеренная оппозиция в Сирии достигли перемирия

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Террористическая коалиция, действующая в сирийском Идлибе, достигла договоренности о перемирии с бойцами умеренной оппозиции.

Радикалов возглавляют боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), умеренные силы, представленные «Национальным фронтом освобождения», поддерживает Турция.

Стороны договорились засыпать окопы, разобрать баррикады, а также обменяться пленными, отмечает агентство Anadolu.

Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону к 15 октября. Но пока полностью очистить территорию от боевиков не удалось.

Ранее News.ru писал о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили город Атариб в сирийской провинции Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.