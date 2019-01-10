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Радикалы и умеренная оппозиция в Сирии достигли перемирия

Can Erok - Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Террористическая коалиция, действующая в сирийском Идлибе, достигла договоренности о перемирии с бойцами умеренной оппозиции.

Радикалов возглавляют боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), умеренные силы, представленные «Национальным фронтом освобождения», поддерживает Турция.

Стороны договорились засыпать окопы, разобрать баррикады, а также обменяться пленными, отмечает агентство Anadolu.

Россия и Турция договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону к 15 октября. Но пока полностью очистить территорию от боевиков не удалось.

Ранее News.ru писал о том, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили город Атариб в сирийской провинции Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.


#сирия #террористы
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