Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о союзе с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в
Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины, — сообщил Ляшко в своём видеообращении.
Он призвал другие политические силы последовать их примеру.
Ранее News.ru писал, что Ляшко назвал президента страны Владимира Зеленского пародией на диктатора. Такую оценку главе государства он дал, когда комментировал результаты выборов в Верховную раду.