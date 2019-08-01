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Власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств. На бесплатные визы с 1 августа могут претендовать в том числе туристы из России, США, Канады, Австралии и стран Европы.

Документ теперь выдают в аэропорту по прилёте. Эксперимент продлится в течение полугода, сообщает газета The Star. Получение визы на остров у побережья Индостана прежде обходилось россиянам в $35–40. Ранее News.ru...