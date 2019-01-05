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Рада переведёт приходы в новую церковь Украины

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Верховная рада хочет помочь приходам перейти в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). На ближайшей пленарной сессии в январе предполагается определить процедуру их выхода из Украинской православной церкви Московского патриархата.

Законопроект должен «юридически упорядочить переход в украинскую церковь», заявил в комментарии телеканалу «Прямий» спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, существуют «юридические моменты, каким образом это должно происходить, каким голосованием, какой должен быть кворум».

Парубий отметил, что документ уже подготовлен и утверждён профильным комитетом.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после объединительного собора в Киеве.


#украина #автокефалия #церковныйраскол #пцу
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