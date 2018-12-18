Рада одобрила законопроект о военных стандартах НАТО

https://news.ru/storage/news/3dc91709ceb7b632627e8f434cf20278/fcb83a8c-a40b-4fec-807e-b1eb5ecfbee9_850.jpg Минобороны Украины

Депутаты Верховной рады одобрили в первом чтении проект закона о внесении изменений в ряд положений страны, касающихся военных стандартов.

Согласно документу, закон «Об обороне Украины» планируется дополнить новыми терминами, среди которых «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства — члена НАТО».

Кроме того, предлагается наделить Минобороны страны полномочиями по обеспечению нормативно-правового регулирования в области военной стандартизации и определения органа военной стандартизации.

Главной функцией ведомства станет разработка, одобрение, отмена, восстановление и применение военных стандартов, в том числе НАТО и стран — членов организации.

Как сообщал News.ru, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что вторжение России вызывает сомнения по целому ряду причин, от военно-тактических до экономических.