https://static.news.ru/photo/e059b4be-b840-11e9-bc0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин заявил, что украинское авиастроение терпит крах из-за отсутствия поставок запчастей из России.

Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет... В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолёта, ограничившись лишь их макетами, — говорится на сайте партии.

Кроме того, подобная ситуация сложилась и в судостроении страны. По его словам, три завода в Николаеве раньше спускали на воду 30–35 судов в год. А в настоящее время они занимаются ремонтом или разовыми заказами.

Как ранее писал News.ru, стоимость компании — производителя лайнеров Sukhoi SuperJet 100 — «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) — оценили в 44,8 млрд рублей, авиапроизводителя «Иркут» — в 56,8 млрд рублей.