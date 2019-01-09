Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна

https://news.ru/storage/news/1ab2e61484687bf0190e202906cffa25/58a6283d-7420-494d-ae45-c914bda29c26_850.jpg АГН "Москва"/Сергей Киселёв

Сайт американского посольства в России будет работать в ограниченном режиме, так как из-за шатдауна прекратилось его финансирование. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства США.

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — заявили в посольстве.

Шатдаун начался 22 декабря. При Трампе правительство приостанавливает работу уже во второй раз. Впервые это произошло в январе 2018 года и было также связано со строительством стены на границе с Мексикой. Тогда шатдаун продлился меньше двух дней.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что работа правительства возобновится в ближайшие дни. В телеобращении к нации глава Белого дома заявил, что в среду встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить возобновление финансирования. По словам Трампа, проблему можно будет решить только в том случае, если демократы примут закон о расходах.