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Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна

АГН "Москва"/Сергей Киселёв

в мире [ версия для печати ]

Сайт американского посольства в России будет работать в ограниченном режиме, так как из-за шатдауна прекратилось его финансирование. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства США.

«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», — заявили в посольстве.

Шатдаун начался 22 декабря. При Трампе правительство приостанавливает работу уже во второй раз. Впервые это произошло в январе 2018 года и было также связано со строительством стены на границе с Мексикой. Тогда шатдаун продлился меньше двух дней.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что работа правительства возобновится в ближайшие дни. В телеобращении к нации глава Белого дома заявил, что в среду встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить возобновление финансирования. По словам Трампа, проблему можно будет решить только в том случае, если демократы примут закон о расходах.


#сша #россия #сайты #посольствосша
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