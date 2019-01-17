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Работа свела китайского полицейского в могилу

imagesandstories/blickwinkel/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китайский полицейский Цзян Жуйхуа из города Чунцин умер в своём рабочем кабинете. Сердце мужчины остановилось после круглосуточного дежурства.

Коллеги покойного заметили, что их сослуживец слишком долго не выходит из помещения, и забили тревогу, пишет Daily Mail. Открыв дверь, правоохранители обнаружили, что страж порядка лежит на полу без сознания. Его сразу госпитализировали, но медики не смогли «вытащить» Жуйхуа.

Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Цзян трудился в полиции с 1986 года. Ему было 55 лет. Трагедия вызвала бурное обсуждение в Интернете необходимости сократить продолжительность рабочего дня в КНР.

Ранее News.ru сообщал о смерти пенсионерки в столичном ГУМе. Женщина подавилась булкой. Инцидент произошёл в кафе.


#полиция #китай #работа
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