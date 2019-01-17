Работа свела китайского полицейского в могилу

Китайский полицейский Цзян Жуйхуа из города Чунцин умер в своём рабочем кабинете. Сердце мужчины остановилось после круглосуточного дежурства.
Коллеги покойного заметили, что их сослуживец слишком долго не выходит из помещения, и забили тревогу, пишет Daily Mail. Открыв дверь, правоохранители обнаружили, что страж порядка лежит на полу без сознания. Его сразу госпитализировали, но медики не смогли «вытащить» Жуйхуа.
Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Цзян трудился в полиции с 1986 года. Ему было 55 лет. Трагедия вызвала бурное обсуждение в Интернете необходимости сократить продолжительность рабочего дня в КНР.
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