Работа аэропорта в Великобритании приостановлена

Аэропорт Британского города Бирмингем временно перестал обслуживать рейсы. Причиной стал сбой в системе управления воздушным движением.
Администрация воздушной гавани работает над восстановлением нормального функционирования, сообщается на сайте. Пассажирам порекомендовали заранее уточнять, будет ли осуществляться их вылет или прилёт.
Ранее News.ru сообщил о том, что лондонский аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.