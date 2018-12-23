Работа аэропорта в Великобритании приостановлена

https://news.ru/storage/news/88f28a6f901d6c2abbb06d829c3c894e/34e46c38-a458-4d32-9b55-4cb5d51ccd8f_850.jpg KC Alfred/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аэропорт Британского города Бирмингем временно перестал обслуживать рейсы. Причиной стал сбой в системе управления воздушным движением.

Администрация воздушной гавани работает над восстановлением нормального функционирования, сообщается на сайте. Пассажирам порекомендовали заранее уточнять, будет ли осуществляться их вылет или прилёт.

Ранее News.ru сообщил о том, что лондонский аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки.