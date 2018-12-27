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Рабочие карты ВСУ попали в руки военных ЛНР

Lui Siu Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рабочие карты командиров ВСУ попали в руки военных ЛНР. По его словам, профессионализм тех, кто обучает украинских силовиков, вызывает сомнения.

«Благодаря надежному источнику в распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал Марочко.

Он отметил, что украинские офицеры наносили на карты обстановку с помощью условных знаков НАТО, сообщает ФАН.

Как ранее писал News.ru, практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил советник украинского президента Юрий Бирюков.


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