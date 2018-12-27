Рабочие карты ВСУ попали в руки военных ЛНР

https://news.ru/storage/news/42dc8e7e56a0db3b1338ebfdc823f922/ab21d30b-0cef-4290-90fc-2658c2877709_850.jpg Lui Siu Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рабочие карты командиров ВСУ попали в руки военных ЛНР. По его словам, профессионализм тех, кто обучает украинских силовиков, вызывает сомнения.

«Благодаря надежному источнику в распоряжение Народной милиции поступили рабочие карты командиров первого, второго и третьего механизированных батальонов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал Марочко.

Он отметил, что украинские офицеры наносили на карты обстановку с помощью условных знаков НАТО, сообщает ФАН.

Как ранее писал News.ru, практически вся «серая зона» в Донбассе находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил советник украинского президента Юрий Бирюков.