https://static.news.ru/photo/368ee0c2-9b70-11e9-88d4-fa163e074e61_1024.jpg Вадим Рабинович Фото: facebook.com/vadymrabinovych

Сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович пообещал призвать все политические силы Украины к протестам, если власти решат снять мораторий на продажу сельхозземель. По его мнению, таким способом правящая партия «Слуга народа» собирается продать украинские территории.

Я буду призывать все партии выйти на улицы и не дать продать земли, — заявил политик в эфире телеканала « 112 Украина ».

Он подчеркнул, что территории будут скуплены иностранными фондами через три дня после снятия моратория.

Как ранее писал News.ru, секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».