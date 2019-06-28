Сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович пообещал призвать все политические силы Украины к протестам, если власти решат снять мораторий на продажу сельхозземель. По его мнению, таким способом правящая партия «Слуга народа» собирается продать украинские территории.
Я буду призывать все партии выйти на улицы и не дать продать земли, — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что территории будут скуплены иностранными фондами через три дня после снятия моратория.
Как ранее писал News.ru, секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».