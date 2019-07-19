В формате еженедельного пятничного брифинга журналисты международного отдела портала News.ru Антон Мардасов, Вероника Вишнякова и Ренат Абдуллин анализируют ключевые события в мире. А именно — последствия закупок С-400 Турцией, неожиданное изменение позиции Евросоюза по Brexit и несостоявшийся импичмент Трампа.

Кооперация России и Турции под вопросом

Антон Мардасов, редактор отдела международной политики

По оценкам Пентагона, решение США прекратить сотрудничество с Турцией по программе F-35 из-за закупки российских С-400 обойдётся Анкаре примерно в $9 млрд инвестиций. Турция имела возможность производить более 900 деталей для F-35. При этом администрация Белого дома подчёркивает: удаление турок из проекта — это никак не санкции: ограничения, по одной версии, прорабатываются командой Трампа, по другой — введены не будут.

США перенос производства истребителя из Турции обойдётся в $500–600 млн единовременных расходов на инженерно-техническое обеспечение и, возможно, это так же скажется на удорожании конечной стоимости истребителя. Вопрос ещё — не подтолкнёт ли Вашингтон своим шагом Анкару к кооперации с Москвой. До сих пор, учитывая проблемы с согласованием возможности локализации реального (а не декоративного) производства С-400 в Турции, в возможность закупки Анкарой российских истребителей Су-57, ровно как и более совершенных ЗРС С-500, верилось с трудом.

Впрочем, делать выводы рано. Российские истребители пятого поколения Су-57, как и С-500, ещё не приняты на вооружение ВС РФ. С момента постановки систем на вооружение и поставки их на экспорт, как правило, всегда проходит время. А как будет развиваться динамика российско-турецких отношений через пять лет, принимая во внимание, что многие решения сейчас основываются на личных договорённостях Владимира Путина, вряд ли кто-то сможет предсказать.

Меркель решила «подстелить соломки»

Вероника Вишнякова, специальный корреспондент отдела международной политики

Канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно изменила свою позицию по Brexit и заявила о готовности отсрочить выход Великобритании из Евросоюза, если Лондон попросит об этом. Евросоюзу будет легче пересмотреть свою позицию по этому болезненному вопросу после прихода на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — давней соратницы немецкого лидера. Всегда выступавшая за то, чтобы Соединённое Королевство осталось в составе Евросоюза, фон дер Ляйен определённо готова пойти на уступки. Её последнее заявление о нежелательности жёсткого варианта Brexit — лишнее тому подтверждение.

Очевидно, обеспокоиться будущим «развода» Меркель заставила обстановка внутри Королевства и вероятная победа сторонника жёсткого Brexit Бориса Джонсона. Согласованный вариант сделки устраивает Евросоюз, в то время как отсутствие соглашения породит не только неопределённость, но и вероятные финансовые потери. Не исключено, что уступки по временным рамкам могут привести и к уступкам по другим пунктам соглашения. Остаётся лишь наблюдать за тем, готов ли будет Лондон принять предложение Евросоюза и воспользоваться подушкой безопасности.

Трамп перенёс импичмент

Ренат Абдуллин, обозреватель отдела международной политики

Президента США Дональда Трампа наконец (учитывая, как давно это обсуждалось) попытались отстранить от должности через процедуру импичмента. Инициатором стал конгрессмен от штата Техас Эл Грин, которого возмутили оскорбительные высказывания американского лидера в адрес нескольких представительниц Демократической партии, недовольных его миграционной политикой. Трамп, в частности, предложил им вернуться в те страны, откуда они приехали. Импичмент ожидаемо провалился: инициативу Грина не поддержали даже его коллеги-демократы, контролирующие Палату представителей (нижнюю палату Конгресса США). Лишь 95 конгрессменов высказались за начало отстранения Трампа, в то время как 332 выступили против.

О чём всё это говорит? О том же, что было ясно и раньше: несмотря на воинственную риторику, демократы, похоже, не готовы действительно сбрасывать Трампа с политического Олимпа. Причин тому может быть несколько. С одной стороны, действующий президент, судя по опросам, рискует проиграть грядущие выборы 2020-го. А, значит, можно и потерпеть. С другой стороны, оппонентам Трампа, если они хотят его «свергнуть», надо действовать наверняка — чтобы он не смог использовать неудачу противников в своих целях.

Если смотреть на ситуацию в контексте второго варианта, то Эл Грин со своей поспешностью, конечно, оказал Демократической партии «медвежью услугу». Трамп уже высмеял попытку импичмента как «самый нелепый и напрасно тратящий время проект». И теперь демократам придётся приложить немало усилий, если они захотят вновь попытаться избавиться от президента до выборов. Но, скорее всего, искренне они этого не желают. Иначе бы поддержали однопартийца Грина.