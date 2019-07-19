В формате еженедельного пятничного брифинга журналисты международного отдела портала News.ru Антон Мардасов, Вероника Вишнякова и Ренат Абдуллин анализируют ключевые события в мире. А именно — последствия закупок С-400 Турцией, неожиданное изменение позиции Евросоюза по Brexit и несостоявшийся импичмент Трампа.
Кооперация России и Турции под вопросом
Антон Мардасов, редактор отдела международной политики
США перенос производства истребителя из Турции обойдётся в $500–600 млн единовременных расходов на инженерно-техническое обеспечение и, возможно, это так же скажется на удорожании конечной стоимости истребителя. Вопрос ещё — не подтолкнёт ли Вашингтон своим шагом Анкару к кооперации с Москвой. До сих пор, учитывая проблемы с согласованием возможности локализации реального (а не декоративного) производства С-400 в Турции, в возможность закупки Анкарой российских истребителей Су-57, ровно как и более совершенных ЗРС С-500, верилось с трудом.
Впрочем, делать выводы рано. Российские истребители пятого поколения Су-57, как и С-500, ещё не приняты на вооружение ВС РФ. С момента постановки систем на вооружение и поставки их на экспорт, как правило, всегда проходит время. А как будет развиваться динамика российско-турецких отношений через пять лет, принимая во внимание, что многие решения сейчас основываются на личных договорённостях Владимира Путина, вряд ли кто-то сможет предсказать.
Меркель решила «подстелить соломки»
Вероника Вишнякова, специальный корреспондент отдела международной политики
Очевидно, обеспокоиться будущим «развода» Меркель заставила обстановка внутри Королевства и вероятная победа сторонника жёсткого Brexit Бориса Джонсона. Согласованный вариант сделки устраивает Евросоюз, в то время как отсутствие соглашения породит не только неопределённость, но и вероятные финансовые потери. Не исключено, что уступки по временным рамкам могут привести и к уступкам по другим пунктам соглашения. Остаётся лишь наблюдать за тем, готов ли будет Лондон принять предложение Евросоюза и воспользоваться подушкой безопасности.
Трамп перенёс импичмент
Ренат Абдуллин, обозреватель отдела международной политики
О чём всё это говорит? О том же, что было ясно и раньше: несмотря на воинственную риторику, демократы, похоже, не готовы действительно сбрасывать Трампа с политического Олимпа. Причин тому может быть несколько. С одной стороны, действующий президент, судя по опросам, рискует проиграть грядущие выборы 2020-го. А, значит, можно и потерпеть. С другой стороны, оппонентам Трампа, если они хотят его «свергнуть», надо действовать наверняка — чтобы он не смог использовать неудачу противников в своих целях.
Если смотреть на ситуацию в контексте второго варианта, то Эл Грин со своей поспешностью, конечно, оказал Демократической партии «медвежью услугу». Трамп уже высмеял попытку импичмента как «самый нелепый и напрасно тратящий время проект». И теперь демократам придётся приложить немало усилий, если они захотят вновь попытаться избавиться от президента до выборов. Но, скорее всего, искренне они этого не желают. Иначе бы поддержали однопартийца Грина.