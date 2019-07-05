В формате еженедельного пятничного брифинга журналисты международного отдела портала News.ru Антон Мардасов, Вероника Вишнякова, Ренат Абдуллин анализируют ключевые события в мире. А именно — встречу спецпосланника генсека ООН по Сирии и с главой российской дипломатии, предварительные итоги согласования глав общеевропейских структур, а также «прорыв санкционной блокады» российского ВПК посредством С-400.

С Сирией лавировали, лавировали, да не вылавировали

Антон Мардасов, редактор отдела международной политики

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился 5 июля в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Норвежец сменил итальянца Стаффана де Мистуру на сирийском треке, которому так и не удалось выполнить своё обещание — согласовать состав конституционного комитета, заявленного на так называемом Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи, и добиться запуска его работы. Список состоит из 150 человек: 50 — от оппозиции, 50 — от правительства и 50 — от гражданского общества. Однако с последней категорией возникли предсказуемые проблемы, поскольку сирийский режим попытался и туда пропихнуть баасистов, а затем отказался идти на компромисс. Он, режим, уверен — все переговоры нужно переносить в сирийскую столицу, ведь там и есть офисы оппозиции. Понятно, что это — никакая всерьёз не оппозиция, а все её представители имитируют бурную деятельность и прекрасно общаются с сирийским мухабарат, то есть спецслужбами.

Педерсен имеет репутацию жёсткого дипломата с большим опытом урегулирования мировых конфликтов. Последние месяцы он активно занимался челночной дипломатией и, кажется, уже успел встретиться со всеми заинтересованными сторонами бесчисленное количество раз, включая «малую группу» стран (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) и оппозиционную Сирийскую комиссию по переговорам.

Даже если эти самые стороны, наконец, запустят работу сирийского комитета, спецпосланнику ещё придётся приложить много усилий, чтобы попытаться соединить пока не соединяемое — два видения сирийского урегулирования, «малой группы» и условно Астанинской «тройки». Неизвестно, насколько такое возможно в рамках Женевы, но даже если допустить, что такое произойдёт, толка от этого ноль.

План политического процесса в Сирии был намечен резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, которая, в свою очередь, тесно перекликается с Женевским коммюнике от 30 июня 2012 года: введение режима прекращения огня, создание переходного пути, проведение свободных и справедливых выборов.

Иллюзий нет. Давно было понятно, что цель — выйти на политический трек при неравноправном положении режима и оппозиции. Для этого она была фрагментирована зонами деэскалаций и ослаблена операциями на фоне специально создаваемых проволочек. Конституционному комитету, по сути, отведена роль переходного правительства. Люди от Сирийской комиссии по переговорам хотя и проталкивались Турцией, но они — довольно «смирные» оппозиционеры без харизмы и реальной силы. Практически все представители вооружённой оппозиции были вытеснены или уже утратили авторитет, поскольку их фракции практически ничего не контролируют в Сирии.

Речь идёт не о национальном примирении, а о сохранении режима Асада практически без каких-либо изменений, но в условиях общей усталости внутренних и внешних игроков от сирийской войны. Репрессии в отношении репатриантов никуда не делись, а на представителей оппозиции, которые согласились «примириться» с режимом, но отказались идти воевать в структуры 5-го корпуса, заводятся фиктивные уголовные дела. Призрачны и надежды на то, что устоявшийся режим можно реформировать изнутри, постепенно расширяя своё влияние среди военно-политической элиты, оттесняя иранское.

Вокзал для троих: куда приведут Россию, Турцию и США споры по С-400

Вероника Вишнякова, специальный корреспондент отдела внешней политики

Турецкие СМИ сообщили о том, что поставка российских систем С-400 начнётся уже в ближайшие дни, а в это воскресенье стартует их погрузка на транспортные самолёты. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения, подтвердил: сделка реализуется по плану. Буквально за несколько дней до этого он впервые официально заявил, что контракт предусматривает частичную передачу технологий Турции. Этот важный аспект во многом объясняет желание Анкары любой ценой получить российские системы и открывает путь для последующего совместного производства С-500, о котором не раз упоминали турецкие официальные лица.

Пойти на такой шаг Москва могла по нескольким причинам: приобретение Турцией С-400, несмотря на жёсткий прессинг со стороны США и угрозы разорвать контракт на покупку истребителей F-35, «прорвёт блокаду», в которой находится российский ВПК. Если Вашингтон не введёт санкции в отношении Турции, в чём в самой Анкаре абсолютно уверены, да ещё и получит системы в кратчайшие сроки, то потенциальные покупатели С-400 могут вновь задуматься о возобновлении переговоров. А Москве в последнее время очень не хватает новых контрактов.

Самой же Турции покупка С-400, как ни странно, тоже поможет укрепить позиции на внешнеполитической арене. Страна-член НАТО с российскими вооружениями — очередной прецедент, который не останется без внимания в важном для Анкары регионе Ближнего Востока. При этом власти страны хорошо понимают, что сложившаяся ситуация — отличный повод выторговать из своих союзников как в России, так и в США определённые условия. Для России — Турция предстаёт страной, которая пошла против воли Вашингтона, для США — союзником и важным покупателем американских вооружений, который в случае санкций может сделать более резкий поворот в сторону Кремля.

Наиболее вероятным исходом ситуации станет тот, в котором Анкара получит С-400 и ей за это ничего не будет. Президент Дональд Трамп уже привычно обвинит в провале Барака Обаму, который выступал против продажи туркам американских ПВО, и заявит, что именно ему Россия и обязана контрактом по С-400. Американские самолёты Турция при этом также получит, уж слишком Трамп не любит терять заработанные деньги, что проявилось в ситуации с попыткой Конгресса отменить военный контракт с Саудовской Аравией. Мечты России о том, что Турция купит отечественные истребители взаимен американских, не осуществятся, но, возможно, увидит новых или хорошо забытых старых клиентов у своего порога.

ЕС со скрипом согласовал кандидатуры новых руководителей

Ренат Абдуллин, обозреватель отдела международной политики

Лидеры стран Евросоюза впервые за долгое время не смогли с первого раза определиться с претендентами на роль новых глав общеевропейских структур. В итоге, после нескольких дней обсуждений кандидатуры всё же удалось согласовать: министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен претендует на должность главы Еврокомиссии, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель — на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель — на должность главы дипломатии ЕС, а директор Международного валютного фонда Кристин Лагард — на пост главы европейского Центробанка. Теперь их должен утвердить Европейский парламент — до 31 октября, когда истекает мандат нынешних руководителей. И у многих возникают сомнения в том, что процесс утверждения пройдёт гладко.

Проблемы с определением кандидатур — далеко не первый сигнал кризиса или, если угодно, серьёзных изменений в ЕС. Неожиданными результатами завершились выборы в Европарламент в мае этого года, когда проевропейское большинство ощутимо утратило позиции, и нынешнюю ситуацию можно рассматривать как логичное продолжение этих процессов. Предсказуемости внутри органов Европейского Союза — всё меньше, о чём свидетельствуют и выбранные кандидатуры. Так, например, Урсулу фон дер Ляйен ещё несколько месяцев назад никто не рассматривал в качестве серьёзного претендента на пост главы ЕК, однако в итоге её поддержали 27 лидеров — канцлер ФРГ Ангела Меркель воздержалась.

Пока мало кто рискует предсказывать, как себя поведёт в этой ситуации Европарламент. Но даже если он утвердит все выдвинутые кандидатуры, ясно, что новым руководителям в создавшихся условиях будет гораздо сложнее, чем их предшественникам, уходящим осенью.