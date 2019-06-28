В формате еженедельного пятничного брифинга журналисты международного отдела портала News.ru Антон Мардасов, Никита Голобоков, Ренат Абдуллин анализируют ключевые события в мире. А именно — переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке, очередное охлаждение отношений между Россией и Грузией, шаги Украины по прекращению конфликта в Донбассе и противостояние в Чешской Республике.

США и Россия дорожат друг другом

Антон Мардасов, редактор отдела международной политики

Каждый раз, когда проходит то или иное мероприятие с участием глав государств, в прессе поднимается большой ажиотаж. Кивок, улыбка, крепость рукопожатия — в прицеле всё, что нельзя скрыть. На самом деле ничего из ряда вон не происходит — журналисты привычно работают: кто-то спокойно объясняет происходящее, кто-то — пытается найти сенсацию.

Суета никак не влияет на двусторонние отношения (разве только приводит к очередным «жёлтым» скандалам): президенты и премьеры встречаются на полях саммита фактически также, как они встречаются в рамках двусторонних контактов, и зачастую участвуют в протокольных мероприятиях с пространной проблематикой, где на словах все со всем вроде бы согласны, но на деле — делают то, что нужно, и что возможно. К примеру, одна из основных тем на повестке G20 в Осаке — климатический кризис, о котором говорят много, но в итоге принимающая сторона — Япония— наряду с Китаем и Индией за последние пять лет только увеличила субсидии в угольные электростанции.

«Токсичные» отношения Москвы с Вашингтоном с их увесистым бэкграундом, безусловно, сделали переговоры президентов Путина и Трампа основной встречей в рамках G20. Однозначный плюс — отсутствие необходимости проводить пресс-подход и комментировать состоявшуюся беседу при «понятых» — в присутствии делегаций с обеих сторон. Теперь подозревать Трампа в сговоре тяжелее, но из-за отсутствия каких-либо подробностей — возможно. Впрочем, теперь и Москву подозревают в сговоре и сделке с Вашингтоном — по Венесуэле (после того, как какая-то часть российских советников и специалистов покинули страну) и Сирии (на фоне оттеснения проиранских сил от операции в Идлибе и кадровых назначений в военной элите САР).

«Слив» кого-то — извечный вопрос внешней политики, но раз Москва и Вашингтон могут договариваться об этом при очевидном двояком отношении к своим непростым союзникам, разве это не показатель результативности российско-американских контактов? Пусть общей повестки нет, а есть лишь её фрагменты, но Москва и Вашингтон нуждаются в друг друге, хотя первая, очевидно, больше. Здесь должен быть смайлик.

Грузинские и украинские «внешнеполитические грабли» России

Никита Голобоков, обозреватель отдела международной политики

Протесты в Грузии продолжаются, но уже носят мирный характер. Может быть, потому что власть пошла на частичные уступки оппозиции — отправила в отставку спикера парламента, объявила о реформе избирательной системы, отпускает задержанных демонстрантов. Правда, неясно, насколько манифестации, которые плавно переместились к дому олигарха Иванишвили, станут серьёзным испытанием для правящей партии «Грузинская мечта».

В целом, и без инцидента с российском депутатом «улица» Грузии была готова взорваться от любой искры — будь то строительство ГАС в Панкисском ущелье или гей-парад в столице. Настолько сильна усталость общества (как минимум её существенной части) от правящего класса и той политической модели, которую предложил Иванишвили и которая зашла в тупик. В этом смысле конфликт между Москвой и Тбилиси выглядит откровенно искусственным.

В российских госведомствах, курирующих постсоветское пространство, не могли не знать о созревших протестных настроениях в грузинском обществе, помноженных на территориальных вопрос Абхазии и Южной Осетии, но всё равно согласовали отправку российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. В итоге «антироссийский» вектор последних грузинских выступлений стал выпуклым, а Москва поспешила перевести стрелки на принимающую сторону.

Складывается впечатление, что Россия в очередной раз наступила на «внешнеполитические грабли». То есть снова столкнулась с последствиями привычки договариваться исключительно с представителями правящих элит бывших советских республик, игнорируя настроения «улицы» и любые другие политические силы в стране, а затем пожинать плоды. Другое дело, что непривычно быстрый ответ Кремля на реакцию грузин и очередная перепалка между Москвой и Тбилиси возымеет для России минимальный экономико-политический эффект, а скажется лишь на собравшихся отдохнуть в этой стране российских туристах и перевозчиках.

Ещё один проблемный сосед России — Украина — на уходящей неделе вдруг вспомнил про конфликт в Донбассе: киевские силовики вдруг согласовали и начали разведение сил на линии соприкосновения, хотя с 2016 года этот процесс регулярно срывался из-за провокаций. Вероятно, таким образом президент Зеленский стремится подкорректировать рейтинг за счёт избирателей, настроенных на прекращение вооружённого противостояния.

Если при Порошенко большинство украинских политиков стремилось заручиться поддержкой националистов и «сторонников войны», то теперь предвыборная кампания в Раду проходит под лозунгом борьбы за мир. Вопрос в том, насколько подобные демонстративные шаги способствуют реальному миру в Донбассе — обстрелы ДНР и ЛНР не прекращаются, несмотря на «миролюбивые» жесты Киева. Кроме того, частичное выполнение условий Минских соглашений может позволить властям Украины продолжать привычно блефовать — демонстрировать Западу готовность делать шаги навстречу и требовать аналогичных действий от Москвы, например, передачу украинским военным контроля над границей.

На этом фоне один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в Минске встретился с главами ДНР и ЛНР и договорился о выдаче Киеву четырёх украинских пленных. Последняя инициатива — это очевидная попытка второй по популярности (если верить последним социологическим опросам) партии закрепить за собой имидж единственной пророссийской силы. Силы, которая также может гарантировать мир.

Чешская оппозиция вновь не справилась с Бабишем

Ренат Абдуллин, обозреватель отдела международной политики

На фоне продолжающихся в Чехии с апреля демонстраций против премьер-министра Андрея Бабиша местные оппозиционные партии предприняли очередную попытку вынести его правительству вотум недоверия. Как и в ноябре прошлого года, их ждала неудача. Необходимого количества голосов в парламенте оппозиционерам не удалось собрать, поэтому кабмин во главе с Бабишем остаётся у власти.

Впрочем, это не означает, что премьера ждёт безоблачное политическое будущее. Внутри правительства, отмечает агентство Reuters, намечается раскол. Члены входящей в правящую коалицию Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), в частности, недовольны тем, что президент Милош Земан не позволяет им назначить нового министра культуры из своих рядов. Социал-демократы уже призвали премьера использовать законные методы для того, чтобы повлиять на решение главы государства. Однако, как известно, Бабиш и Земан давние соратники, и поэтому вряд ли будут давить друг на друга.

На премьера давят и из-за границы. К концу года Еврокомиссия представит аудиторский отчёт, в предварительной версии которого указано, что Бабиш незаконно использовал субсидии от ЕС, переведя миллионы евро на счёт своей фирмы (данные об этом и стали причиной народных протестов). Сам политик подобные обвинения отвергает. Но, если заявление от ЕК будет официальным, это может привести к тому, что от Чехии потребуют вернуть миллионы евро субсидий. Такой сценарий, конечно, не придётся по душе даже электорату Бабиша. Впрочем, как отмечают некоторые аналитики, у него всё равно останется запасной вариант — добровольно уйти с политической арены, выдвинув вместо себя «марионеточного» преемника, и руководить страной из-за кулис.