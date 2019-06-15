В формате еженедельного пятничного брифинга журналисты международного отдела портала News.ru Антон Мардасов, Никита Голобоков, Вероника Вишнякова, Ренат Абдуллин анализируют ключевые политические события в мире. А именно подтверждённый визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, риторику президента Ирана на саммите ШОС, протесты в Казахстане, политический кризис в Албании и возможную выдачу США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Танкерный кризис добрался до Бишкека
Никита Голобоков, обозреватель отдела международной политики
Это довольно разумный подход. Токаев не обладает столь большим авторитетом, как Назарбаев, и потому не может себе позволить лишний раз быть катализатором раздражения в обществе. Кроме того, елбасы сохраняет за собой решающее слово во внутренней и внешней политике, а Токаев, очевидно, в большей степени регулирует социальную политику.
В целом, вопреки репутации Казахстана как «тихой гавани» на постсоветском пространстве, беспорядки — не новость для республики. Но для того чтобы транзит власти окончательно прошёл без потрясений для политической системы РК, Токаеву действительно необходимо минимизировать основную базу протестных настроений — реально бороться с бедностью и развивать демократические институты, как бы пафосно это ни звучало.
В конце уходящей недели до постсоветского пространства докатился мировой кризис, вызванный усилением экономического и политического давления США на Иран. 14 июня в Бишкеке на саммите ШОС президент ИРИ Хасан Рухани не упустил возможности воспользоваться площадкой и в очередной раз назвал Америку главным источником нестабильности в регионе. Видимо, таким образом Рухани попытался заручиться поддержкой партнёров по ШОС на фоне очередного витка обострения ситуации в Оманском заливе, когда 13 июня при странных обстоятельствах там загорелось два супертанкера.
Версий произошедшего много. Первая: Иран действительно реализовывает угрозу перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, учитывая, что введённая США политика «нулевого импорта» неожиданно больно ударила по иранской экономике. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что Иран уже не в первый раз обвиняют в инциденте с гражданским судном в регионе. При этом страна может пойти на обострение нынешней ситуации, когда надо консолидировать население в связи с вернувшимися санкциями. Вторая: за диверсиями стоят недоброжелатели Ирана из числа монархий Персидского залива, которые заинтересованы в столкновении Тегерана с Вашингтоном. Третья: США пытаются убедить своих союзников в окончательной «смерти» ядерной сделки. Подозрительно, что одно из повреждённых судов выполняло рейс по заказу японской компании в то время, когда премьер-министр этой страны Синдзо Абэ завершал свой визит в Иран. Впрочем, полномасштабной войны, учитывая категорическое нежелание администрации Трампа «увязать» в очередных конфликтах, скорее всего, не будет.
Аравийский визит президента
Антон Мардасов, редактор отдела международной политики
Отношения между странами имеют интересную историю. СССР был первой страной в мире, которая в 20-х годах прошлого века признала новообразовавшееся государство. В 30-х годах советские специалисты помогали королю Абдель Азизу ибн Сауду создавать воздушный флот королевства, а советские дипломаты Назир Тюрякулов и Карим Хакимов пользовались громадным авторитетом и сделали возможным визит наследного принца Фейсала (будущего короля) в СССР. Однако субъективные (отзыв из страны и репрессирование советских дипломатических работников на родине) и объективные (проявление Эр-Риядом более самостоятельной политики за счёт открытия нефтяных месторождений, сближение с Вашингтоном) обстоятельства надолго отсрочили возобновление контактов на серьёзном уровне.
Восстановление дипотношений произошло в 1990 году, но на динамике это особо не сказалось — из-за известных проблем в российской экономике и войны в Чечне. Однако в 2000-е контакты между государствами усилились, прежде всего в связи с общей активизацией Москвы на внешнеполитической арене и в регионе Ближнего Востока в частности. Кропотливая работа подготовила первый визит российского президента в Эр-Рияд, который состоялся в 2007 году. Однако на развитие отношений снова наложила свой отпечаток «арабская весна», и в первую очередь — гражданская война в Сирии, которую Дамаск до сих пор отказывается называть таковой.
В 2015 году в двусторонних отношениях снова наступила «оттепель» — после того как королём стал Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который, изменив процедуру престолонаследия, сделал кронпринцем своего сына Мохаммеда.
Вряд ли можно согласиться с тем, что именно молодому Мохаммеду принадлежит инициатива по некой либерализации королевства (впрочем, совмещённой с жёсткими попытками проявить себя на международной арене и консолидировать в своих руках власть внутри королевства) — всё-таки изменения в жизни Саудовской Аравии в сторону смягчения ощущались и до монарха Салмана. Тем не менее именно его сын поднял на щит и возглавил процесс переформатирования экономики королевства под эгидой программы «Видение 2030». Её главная цель не столько «слезть с нефтяной иглы» и отойти от экспорта нефти как главной статьи доходов, сколько развивать сектор национальной промышленности. Этот процесс связан с диверсификацией внешнеполитических и экономических связей, тем более что договорённости президента Обамы по иранскому досье сказались на американо-саудовских связях.
Таким образом, диалог Саудовской Аравии и России имеет два измерения. С одной стороны, государства имеют историю непростых отношений и последние годы развивают как политические, так и экономические связи из-за откровенной нелогичности блокового мышления. С другой — связи стран подвержены конъюнктуре, и Эр-Рияд, как и другие игроки Большого Ближнего Востока, нередко использует российский фактор для игры на противоречиях с США.
Почему дело Ассанжа — опасный прецедент
Вероника Вишнякова, специальный корреспондент отдела международной политики
Какие выводы можно сделать из этого эпизода? Пожалуй, главный — США готовы годами ждать момента, чтобы рассчитаться с теми, кто посмел придать гласности их секреты. Даже в случае Сноудена, которому удалось укрыться в России, нельзя исключать варианта, при котором когда-нибудь он окажется «в объятиях» родины. Такой расклад, вероятно, должен снизить желание потенциальных источников секретной информации делиться ею с остальным миром.
Что же касается Великобритании, то ни обвинения в нарушении обещаний, ни доклады ООН о пытках Ассанжа в британской тюрьме, ни протесты и призывы правозащитников отпустить основателя WikiLeaks не нанесут Лондону таких репутационных потерь, которые уже причинил затянувшийся Brexit. Ведь даже обвинить в принятии этих решений по бывшему журналисту, по сути, некого: полная неразбериха внутри парламента, отставка премьер-министра и мучительная невозможность определить будущее страны вытесняют дело Ассанжа даже не на второе место в информационной повестке. За счёт этого историю основателя WikiLeaks со временем просто квалифицируют как одну из издержек периода неопределённости в Туманном Альбионе, а пришедшие во власть на смену нынешним героям смогут вновь раздавать обещания, которым, вероятно, вновь поверят.
Не только Молдавия: политический кризис в Албании усугубляется
Ренат Абдуллин, обозреватель отдела международной политики
Претензии у оппозиционной Демократической партии Албании к правящей Албанской социалистической партии (во главе с премьером Эди Рамой) вполне стандартные: за шесть лет у власти почти ничего не сделано, коррупция процветает, а предыдущие выборы были сфальсифицированы. Кроме того, оппозиционеры подозревают председателя правительства в связях с организованной преступностью.
По призыву демократов противники правящей партии неоднократно выходили на улицы, требуя досрочных парламентских выборов; в ответ власти лишь разгоняли протестующих, используя водомёты и слезоточивый газ. Реакция от ЕС и США последовала, но — лишь на словах, с шаблонными призывами к диалогу. Диалог, в свою очередь, не ладится. Президент Албании Илир Мета предложил премьеру добровольно уйти в отставку, на что тот ответил отказом, как и на идею досрочных выборов. Зато Рама решил провести 30 июня выборы муниципальные, дабы заручиться поддержкой населения. И вот на днях Мета своим указом голосование отменил, резонно заметив, что в нынешней ситуации оно едва ли будет прозрачным. Рама решил не сдаваться и объявил о том, что президент своим «противозаконным» решением сам себя лишил полномочий, а выборы состоятся. Конфликт двух лидеров мог бы разрешить Конституционный суд страны, но он де-факто не функционирует — нет кворума.
К чему приведёт это двоевластие, предсказать, конечно, сложно. Но, как и в случае с Молдавией, очевидно, что необходима конкретная политическая помощь мирового сообщества, а не только дежурные фразы о компромиссах.