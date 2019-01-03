Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь

https://news.ru/storage/news/7665e410ec1edc784c32d1cc19d3c023/acdec065-8289-4bd2-9257-4f64da3d0475_850.jpg Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде.

В общей сложности в деле 11 фигурантов.

«Генеральная прокуратура потребовала исполнения шариатского уголовного права в отношении задержанных», — цитирует РИА Новости заявление стороны обвинения.

Джамаль Хашогги был известен резкой критикой в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября в здании генконсульства страны в Стамбуле, куда пришёл оформлять документы. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит.