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Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь

Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде.

В общей сложности в деле 11 фигурантов.

«Генеральная прокуратура потребовала исполнения шариатского уголовного права в отношении задержанных», — цитирует РИА Новости заявление стороны обвинения.

Джамаль Хашогги был известен резкой критикой в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября в здании генконсульства страны в Стамбуле, куда пришёл оформлять документы. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит.


#суды #САУДОВСКАЯАРАВИЯ #смертнаяказнь #ДжамальХашогги #шариат
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