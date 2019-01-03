Пятерым убийцам Хашогги грозит смертная казнь

Саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде.
В общей сложности в деле 11 фигурантов.
«Генеральная прокуратура потребовала исполнения шариатского уголовного права в отношении задержанных», — цитирует РИА Новости заявление стороны обвинения.
Джамаль Хашогги был известен резкой критикой в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября в здании генконсульства страны в Стамбуле, куда пришёл оформлять документы. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит.