https://static.news.ru/photo/2f6ac91a-b3b6-11e9-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Практически каждый пятый турист в Турции — россиянин. Только на старте летнего сезона, в июне, там побывали более миллиона человек.

Данные об иностранных отдыхающих обнародовало Министерство культуры и туризма этой страны.

На втором месте с большим отставанием идут немцы (588,5 тысячи человек), на третьем — британцы (359,46 тысячи). В пятёрке лидеров также болгары (253,56 тысячи) и украинцы (236,5 тысячи человек).

Россияне уже не первый год возглавляют туристический список, при этом их число растёт. В июне 2018 года Турцию посетили около 990 тысяч человек, на старте лета 2017 года — 763,7 тысячи.

Вместе с тем, как следует из данных статистики, в процентном соотношении количество россиян снижается — около 19,5% в нынешнем году против 22% в прошлом и позапрошлом.

В целом же в первом полугодии на турецком берегу побывали 2,7 млн россиян, это около 15% от общего объёма туристов. Причём это тоже уверенное первое место. Остальные страны первой пятёрки — это Германия (1,8 млн), Болгария (1,24 млн), Великобритания (1 млн) и Иран (882,15 тысячи).

Ранее, как писал News.ru, генеральный консул России в турецкой Анталье Олег Рогоза сообщил о десятках умерших соотечественников, приехавших на отдых. По его словам, в подавляющем большинстве случаев в трагическом исходе виноваты они сами. Перед поездкой на отдых далеко не все адекватно оценивают состояние своего здоровья и не следуют рекомендациям врачей. Помимо этого, россияне злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии.