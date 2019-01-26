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Пять украинских церквей обязали сменить название

Petro Poroshenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которым для продолжения работы необходимо внести изменения в уставы и поменять название.

Речь идёт о Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Украинской православной церкви (в единстве с РПЦ), Русской древлеправославной церкви, Русской православной старообрядческой церкви.

Изменения следует внести ввиду поправки к статье 12 закона «О свободе совести и религиозных организаций». Её новое положение касается тех религиозных организаций, руководство которых находится в «стране-агрессоре». Им нужно указать в своём названии полное наименование зарубежного юрлица «с возможным добавлением слов „в Украине“ и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

Ранее News.ru со ссылкой на насельника Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрита Иова (Грищенко) писал, что с момента создания на Украине «новой церкви» из канонической УПЦ в неё перешли только 0,2% священников.


#украина #церковь
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