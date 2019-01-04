USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.29 $ Bitcoin3,778.25 $
МОСКВА-4°C19:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Зарегистрированы пять первых кандидатов в президенты Украины

Senkar Tomas/CTKSenkar Tomas/CTK

в мире [ версия для печати ]

Центризбирком Украины официально зарегистрировал пятерых кандидатов на пост президента страны. Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии.

Соответствующие удостоверения получили дважды бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, мэр Львова Андрей Садовой, а также лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, сообщает ТАСС.

Ранее, как писал News.ru, был зарегистрирован экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Вместе с этим Центризбирком отказал в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу, так как тот предоставил документы не в полном объёме и с ошибками, а также не подтвердил факт внесения залога.

Выборы главы государства намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.


#украина #выборы #ВалентинНаливайченко #ИгорьШевченко #СергейКаплин #АндрейСадовой #ВиталийСкоцик
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 16:53, 4 января 2019
Зарегистрирован первый кандидат в президенты Украины
в мире 11:59, 4 января 2019
Президент Украины призвал оппонентов к честным выборам
в мире 21:29, 3 января 2019
Выборы обойдутся бюджету Украины в миллиарды гривен
общество 09:45, 31 декабря 2018
Киев дал старт президентской избирательной кампании
Лента новостей
в мире 19:56
Глава ФРС США отказывается уходить в отставку
в мире 19:54
Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ
происшествия 19:47
Десятки человек эвакуированы из бани из-за пожара
общество 19:40
Смартфон украли у итальянского футболиста в Москве
в мире 19:37
Пятеро детей из Луизианы не доехали до Диснейленда
Другие новости
в мире 19:56
Глава ФРС США отказывается уходить в отставку
в мире 19:54
Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ
в мире 19:37
Пятеро детей из Луизианы не доехали до Диснейленда
в мире 19:34
Словацкий экс-министр пойдёт под суд за попытку покушения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top