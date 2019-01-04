Зарегистрированы пять первых кандидатов в президенты Украины

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Центризбирком Украины официально зарегистрировал пятерых кандидатов на пост президента страны. Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии.

Соответствующие удостоверения получили дважды бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, мэр Львова Андрей Садовой, а также лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, сообщает ТАСС.

Ранее, как писал News.ru, был зарегистрирован экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Вместе с этим Центризбирком отказал в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу, так как тот предоставил документы не в полном объёме и с ошибками, а также не подтвердил факт внесения залога.

Выборы главы государства намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.