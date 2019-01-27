Пять человек застрелены в США

https://news.ru/storage/news/b42faa177c98cd287b3d50c278b1e4b3/08383533-1422-455f-a93e-68bee25f9940_850.jpg Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Соединённых Штатах Америки, в штате Луизиана в двух разных, расположенных недалеко друг от друга местах неизвестный открыл стрельбу. Погибли пять человек.

Трагедия произошла к западу от Нового Орлеана — округе Ливингстон и округе Асенсьон. В первом жертвами стрелка стали три человека, во втором — два. Полиция подозревает 21-летнего парня. Два убитых им в Асенсьоне человека, предположительно, являются его родителями. В данный момент полиция разыскивает вооружённого и очень опасного молодого человека.

Ранее News.ru писал о том, что российский бизнесмен Михаил Еваленко, на которого было совершено покушение в Абхазии, скончался в одной из московских больниц. Инцидент произошёл 15 января в Пицунде. В автомобиле Audi Q7, принадлежащем предпринимателю, сработало взрывное устройство.