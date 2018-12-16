Бойцы ВСУ получили ранения в столкновении с ополчением ДНР

В результате попытки приближения к позициям ДНР пострадали пять силовиков Вооружённых сил Украины на севере самопровозглашённой республики.
«Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнём из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи. По предварительной информации, в ходе неудачного рейда пятеро украинских разведчиков получили ранения», — заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Как ранее писал News.ru, в ЛНР сообщили о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вблизи линии соприкосновения в Донбассе артиллерийские установки. А в пресс-службе ДНР заявили о переброске штурмовой авиации, 60 танков и БМП.