Пьяный украинец упал с новогодней ёлки в Борисполе

https://news.ru/storage/news/eaf15d1c1fae05740cb015bf69e7a675/220f0c6c-bc2d-49ff-b3d9-53bde388e6cc_850.jpg Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нетрезвый молодой человек в украинском городе Борисполе сорвался с новогодней ёлки, повредив украшения и иллюминацию. Зачем он туда взобрался, неизвестно.

Зато правоохранительные органы знают, как именно он это сделал. Будучи навеселе, мужчина стал карабкаться по металлической конструкции дерева, однако не удержался и упал вниз, сообщила пресс-служба Нацполиции страны по Киевской области на странице ведомства в Facebook.

Лазутчика — во всех смыслах этого слова — задержали и возбудили уголовное дело. Оказалось, что раньше он был неоднократно судим за тяжкие преступления. Теперь ему грозит в лучшем случае крупный штраф, в худшем — до трёх лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал News.ru, в полицию города Цетель в Германии обратился 9-летний мальчик, который пожаловался на своих родителей. Поводом для этого стало недовольство рождественскими подарками, которые ребёнок обнаружил под ёлкой.