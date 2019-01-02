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Пьяный украинец упал с новогодней ёлки в Борисполе

Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Нетрезвый молодой человек в украинском городе Борисполе сорвался с новогодней ёлки, повредив украшения и иллюминацию. Зачем он туда взобрался, неизвестно.

Зато правоохранительные органы знают, как именно он это сделал. Будучи навеселе, мужчина стал карабкаться по металлической конструкции дерева, однако не удержался и упал вниз, сообщила пресс-служба Нацполиции страны по Киевской области на странице ведомства в Facebook.

Лазутчика — во всех смыслах этого слова — задержали и возбудили уголовное дело. Оказалось, что раньше он был неоднократно судим за тяжкие преступления. Теперь ему грозит в лучшем случае крупный штраф, в худшем — до трёх лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал News.ru, в полицию города Цетель в Германии обратился 9-летний мальчик, который пожаловался на своих родителей. Поводом для этого стало недовольство рождественскими подарками, которые ребёнок обнаружил под ёлкой.


#украина #алкоголь #новыйгод #хулиганство
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