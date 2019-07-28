Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ), находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыли огонь из миномётов по домам мирных жителей в Донбассе. Об этом рассказал глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он уточнил, что инцидент произошёл в населённом пункте Дмитровка. В результате повреждения получили три жилых дома.
При этом жертв чудом удалось избежать. Местные жители написали коллективное заявление в полицию с целью привлечь силовиков к ответственности, сообщают
Ранее News.ru писал о том, что посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе. По его мнению, для «освобождения» юго-востока Украины Киеву следует пойти по так называемому хорватскому сценарию. Дипломат пояснил, что на территорию ДНР и ЛНР необходимо ввести иностранных военнослужащих для разоружения Народной милиции.