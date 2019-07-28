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Впервые за три месяца российские военные не зафиксировали нарушений режима прекращения боевых действий со стороны талибов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин. По его словам, обстрелов со стороны талибов не наблюдалось на протяжении последних суток,...