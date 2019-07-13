https://static.news.ru/photo/ded278a4-a5c8-11e9-b499-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие Вооружённых сил Украины в Донбассе избили своего командира за лишение их дополнительных премий за июнь. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что 11 июля четверо подвыпивших военнослужащих избили командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко. По словам Филипоненко, задержка выплат привела к массовому саботированию приказов командования, преступлениям в военной части и случаям дезертирства.

Как ранее писал News.ru, начальник отдела кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчинённую за шпионаж в пользу самопровозглашённой Луганской народной республики. Девушка выжила, она сейчас находится в больнице.

С апреля 2014 года Украина ведёт военную операцию против самопровозглашённых ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране.