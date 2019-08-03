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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев пытался помешать возвращению России в ПАСЕ. По его словам, с этой целью Украина оплатила членские взносы в организацию сверх нормы.

Расчёт делался на то, что и другие страны поступят подобным образом, а в итоге ПАСЕ сможет продолжить работу без участия Москвы. Об этом Кулеба заявил в интервью украинскому изданию «Цензор»....