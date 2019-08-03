Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини дал лестную характеристику президенту РФ Владимиру Путину. На празднике своей партии в курортном городе Червия политик также пообещал наладить отношения с Москвой.
Путин — это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты, — цитирует Сальвини итальянское информагентство Ansa.
Ранее News.ru сообщал, что прокуратура Милана начала расследование о финансировании Россией итальянской партии «Лига». Поводом послужила публикация в прессе. О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли. В ответ Сальвини заявил, что не брал «ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от России.