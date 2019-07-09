Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. Такое заявление он сделал во время интервью для фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine).
Я знаю, что на Майдане были грузинские снайперы, знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции, — сказал Путин в интервью.
Он также полностью исключил, что Янукович мог применить оружие против мирного населения.
Как писал News.ru, Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризисе в Киеве. Этот фильм покажут 19 июля. Картина «В борьбе за Украину» уже получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.