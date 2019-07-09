https://static.news.ru/photo/02985162-a260-11e9-bf4c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Igor Lopatonok

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. Такое заявление он сделал во время интервью для фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine).

Я знаю, что на Майдане были грузинские снайперы, знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции, — сказал Путин в интервью.

Он также полностью исключил, что Янукович мог применить оружие против мирного населения.

Как писал News.ru, Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». В новом фильме Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок рассказывают о политическом кризисе в Киеве. Этот фильм покажут 19 июля. Картина «В борьбе за Украину» уже получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таормина.