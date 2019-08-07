https://static.news.ru/photo/9f5fde5e-b92e-11e9-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин знает о задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

По последним данным, вокруг дома Атамбаева дежурят правоохранительные органы. Очевидцы сообщают в соцсетях о стрельбе. Кроме того, за ситуацией следят военные на вертолёте.

Ранее силовики задержали и увезли в неизвестном направлении Атамбаева. Как сообщили спецслужбы Киргизии, в ходе операции по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, спецназ стрелял только резиновыми пулями, писал News.ru.