https://static.news.ru/photo/49c30d24-9384-11e9-ae62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин полагает, что Россия и США смогут достичь согласия только путём диалога и консенсуса, а добиться своих целей силой не получится.

Я не думаю, что кто-то пытается нас в чём-то продавить, — сказал он в беседе с ведущей телеканала НТВ Ирадой Зейналовой, отвечая на её вопрос о политике президента США Дональда Трампа.

Глава государства подчеркнул, что у Америки есть своё представление о том, как решать те или другие вопросы, а у России — своё, но без переговоров никак не обойтись.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры накануне саммита G20 в Осаке.