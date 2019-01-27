Путин выразил соболезнования президенту Филиппин

https://news.ru/storage/news/0d4604ef98baef24d8a212e98f2753c2/5cecdd4a-0d95-4875-b3a7-9b2750b7bfbb_850.jpg Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру Филиппин Родриго Дутерте после взрыва в католической церкви.

В размещённом на сайте Кремля сообщении Путин выражает надежду, что виновники трагедии понесут заслуженное наказание. По его словам, россияне разделяют скорбь филиппинского народа.

«Преступление, совершённое против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью», — заявил глава РФ.

Ранее News.ru писал о том, что продолжает расти число погибших при теракте в католическом храме на острове Сулу на Филиппинах. По последним данным, жертвами стали по меньшей мере 19 человек, ещё около 40 получили ранения. Кроме того, стало известно, что прогремело два взрыва: одно устройство было заложено в здании церкви, а второе — у входа.