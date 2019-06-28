Президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в Минске провели совместную встречу.
Об этом, как передаёт «Интерфакс», журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, — сказал Песков.
О чем именно удалось поговорить лидерам стран, Песков не уточнил, добавив, что по завершении встречи Лукашенко, Путин и Рахмон намерены отправиться на минский стадион «Динамо», на котором пройдёт церемония закрытия II Европейских игр, которые проводятся в Минске.
Ранее Путин во время своего визита в Минск посетил турнир по боксу Европейских игр с участием российских атлетов, писал News.ru.