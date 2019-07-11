https://static.news.ru/photo/b8d37dcc-a3fe-11e9-8b77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу на ратификацию договор между РФ и Египтом, который предполагает более тесное сотрудничество между Москвой и Каиром во всех ключевых сферах.

Текст договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который был подписан главами государств в Сочи 17 октября 2018 года и рассчитан на десять лет, опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Соглашение, в частности, предусматривает способствование созданию условий для свободной торговли, эффективного инвестиционного сотрудничества.

Стороны развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах на основе соответствующих соглашений между ними, с учётом взаимных интересов и своих международных обязательств, — говорится в тексте.

Повышенное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, особенно в сфере энергетики, в том числе атомной.

Ранее Путин провёл телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, писал News.ru.