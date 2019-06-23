США сами определят время для начала диалога с РФ, если посчитают это необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют, — заявил он в интервью телеканалу НТВ .

Возможная встреча Путина и Трампа в ходе саммита G20 в Осаке по-прежнему остаётся под вопросом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Кремль ожидает инициативы от Белого дома.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.