https://static.news.ru/photo/78fde39e-8e9c-11e9-a775-fa163e074e61_1024.jpg Хасан Рухани и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках саммита стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

В ходе совместной беседы лидеры обеих стран обсудили ряд ключевых вопросов мировой повестки, особо коснувшись сирийской тематики, информирует ТАСС.

Как сказал российский президент, Москва очень высоко ценит участие Тегерана в борьбе с терроризмом. Путин назвал результаты, достигнутые в Сирии, совместным успехом России, Ирана и Турции.

Благодаря в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России, — отметил президент РФ.

Путин добавил, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать.

Ранее Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что борьба с терроризмом — один из главных приоритетов ШОС, писал News.ru.