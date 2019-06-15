Президент России Владимир Путин в рамках саммита стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.
В ходе совместной беседы лидеры обеих стран обсудили ряд ключевых вопросов мировой повестки, особо коснувшись сирийской тематики, информирует
Как сказал российский президент, Москва очень высоко ценит участие Тегерана в борьбе с терроризмом. Путин назвал результаты, достигнутые в Сирии, совместным успехом России, Ирана и Турции.
Благодаря в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России, — отметил президент РФ.
Путин добавил, что по направлению сирийского урегулирования сторонам удалось многое сделать.
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что борьба с терроризмом — один из главных приоритетов ШОС, писал News.ru.