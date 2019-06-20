https://static.news.ru/photo/a6c40bb6-932c-11e9-a39e-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия выступает за укрепление сотрудничества в сфере противодействия биологическим угрозам. Об этом сказано в приветствии президента Владимира Путина участникам международной конференции по вопросам биобезопасности.

Мероприятие проходит в Сочи. Послание зачитал замглавы МИД Сергей Рябков.

На повестке дня проблемы, имеющие крайне важное значение для обеспечения благополучного существования и устойчивого развития всего человечества. Речь, прежде всего, об угрозах, связанных с биологическим и токсинным оружием, а также с распространением опасных инфекций, — цитирует текст приветствия ТАСС .

Глава государства также отметил, что «адекватное реагирование на вызовы биологического характера, как естественные, так и антропогенные, требует максимально широкого многостороннего сотрудничества».

Ранее, как писал News.ru, заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков заявил, что террористические организации проявляют всё больший интерес к ядерному и биологическому оружию, а также к токсичным химикатам для проведения атак. При этом современные технологии позволили боевикам создавать холодное и огнестрельное оружие в кустарных условиях с помощью 3D-принтеров. Полем боя становится и интернет. «Цифровой» терроризм по масштабам последствий может оказаться сопоставимым с оружием массового поражения.