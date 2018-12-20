Путин рассказал о трудностях заключения мира с Японией

https://news.ru/storage/news/0116b7325ea9884ae1caf8a0437cb767/2656c4bf-c183-4fb6-892a-cba983778239_850.jpg Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп

Япония является приверженцем заключения мирного договора с Россией, передаёт с пресс-конференции главы государства Владимира Путина корреспондент News.ru.

Президент добавил, что Москва не до конца понимает уровень независимости Токио от Белого дома при принятии собственных решений. Политика беспокоят намерения США разместить на территории азиатской страны системы ПРО и часть ударной инфраструктуры Соединённых Штатов.

«Я много раз говорил и могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно с ударными комплексами», — рассказал главнокомандующий.

Ранее News.ru сообщал о заявлении российского лидера по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Путин выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.